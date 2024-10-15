Link Klaim Saldo DANA Gratis Rp140.000 Terbaru Hari Ini

JAKARTA - Link klaim saldo DANA gratis senilai Rp140.000 terbaru hari ini. Caranya adalah dengan menggunakan link DANA Kaget terbaru hari ini yang aa pada artikel.

Bagi yang belum tahu, DANA Kaget merupakan fitur dari aplikasi dompet digital DANA untuk berbagi saldo gratis sebagai hadiah. Pemberi saldo di DANA Kaget biasanya akan membuat link yang bisa dibagikan ke semua pengguna DANA untuk mengklaim saldo tersebut.

Link DANA Kaget tersebut biasanya akan banyak tersebar di grup-grup komunitas, sosial media, hingga artikel-artikel berita yang banyak berseliweran di internet. Salah satunya yang paling sering adalah dari platform sosial media resmi aplikasi DANA.

Dengan mengklik link tersebut, pengguna akan dapat mengklaim saldo DANA gratis dengan nominal yang beragam.

Namun perlu diketahui, saldo DANA yang dibagikan memiliki jumlah yang terbatas. Begitu pula dengan kuota yang disediakan. Dengan kata lain, pengguna hanya bisa mengklaim saldo tersebut apabila kuota yang disediakan masih tersedia.

Jangan khawatir, untuk mengklaim saldo DANA lewat fitur DANA Kaget ini, pengguna tidak perlu mengupgrade aplikasinya menjadi versi premium. Sebab, versi asli atau basic dari aplikasi ini juga sudah bisa digunakan untuk melakukan klaim.

Lantas bagaimana cara mengklaim saldo DANA gratis Rp140.000 terbaru hari ini di DANA Kaget. Berikut adalah tata cara beserta linknya.

Jika belum memiliki aplikasi DANA di ponsel, unduh da install terlebih dahulu aplikasinya melalui Google Play Store maupun App Store

Daftar sebagai pengguna baru aplikasi DANA dengan mencantumkan nomor HP