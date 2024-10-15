Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Produksi Beras RI Anjlok 760 Ribu Ton, Terungkap Penyebabnya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |21:47 WIB
Produksi Beras RI Anjlok 760 Ribu Ton, Terungkap Penyebabnya
Produksi beras Indonesia mengalami penurunan. (Foto: Freepik)




JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional bakal anjlok 760.000 ton di 2024. Angka itu turun 2,43% dibandingkan 2023.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, produksi beras konsumsi di tahun ini diperkirakan hanya menyentuh 30,34 juta ton atau anjlok 2,43 juta ton dibandingkan 2023, yakni 31,10 juta ton.

Merosotnya, produksi beras tahun ini disebabkan oleh turunnya luas panen, dampak dari fenomena El Nino selama semester II/2023.

 “Mengapa luas panen ini menurun? Karena merupakan dampak dari fenomena El Nino pada semester II/2023 yang kemudian menyebabkan terjadinya mundurnya musim tanam,” ujar Amalia saat konferensi pers, Selasa (15/10/2024).

Dia mencatat, luas panen padi di 2024 sebagai angka sementara diperkirakan mencapai 10,05 juta hektare, turun sebesar 0,17 juta hektare dibanding tahun lalu.

“Namun demikian kita lihat secara rinci, ini mungkin informasi lebih baik untuk kita cermati bersama-sama,” paparnya. 

Penyumbang penurunan luas panen 2024 disebabkan adanya penurunan luas panen periode Januari - April, dimana luas panen turun 0,64 juta hektare, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

“Kalau kita lihat luas panen padi sepanjang Mei - Agustus atau subround 2, dan juga September - Desember atau subround 3, selama subround 2-3 ini diperkirakan mengalami peningkatan luas panen dengan masing - masing peningkatan sebesar 0,10 juta hektare dan 0,38 juta hektare,” beber dia.

