Gaji Petani hingga Rp30 Juta, Milenial Minat?

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |06:27 WIB
Gaji Petani hingga Rp30 Juta, Milenial Minat?
Gaji Petani Akan Jadi Rp30 Juta per Bulan.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong generasi milenial untuk terlibat dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Ia mengajak kaum muda untuk terjun ke sektor pertanian modern dengan iming-iming pendapatan fantastis yang bisa mencapai Rp30 juta per bulan.

"Kami sudah siapkan teknologi yang mendukung. Milenial yang mau terjun bertani bisa mendapat Rp10 juta per bulan, bahkan bisa lebih jika serius, hingga Rp20-30 juta per bulan bersih," ujar Amran dalam pernyataannya.

Amran menekankan pentingnya inovasi dari kaum muda dalam sektor pertanian. Menurutnya, pertanian modern yang dikembangkan saat ini bertujuan untuk menarik minat milenial dan memastikan bahwa bertani bisa memberikan keuntungan besar.

Dengan konsep ini, ia berharap pertanian menjadi lebih sejahtera dan diminati oleh generasi muda di seluruh Indonesia.

