HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 6 Menteri Jokowi yang Punya Harta Triliunan Rupiah

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |13:30 WIB
Daftar 6 Menteri Jokowi yang Punya Harta Triliunan Rupiah
Daftar 6 Menteri Jokowi yang Punya Harta Triliunan Rupiah (Foto: Instagram Luhut)
A
A
A

JAKARTA - Daftar enam menteri di era pemerintahan Presiden Jokowi yang mempunyai harta triliunan Rupiah. Sebentar lagi, tepatnya 20 Oktober 2024, pemerintahan Presiden Jokowi berakhir dan akan beralih ke pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menteri-menteri Jokowi masih tetap bekerja hingga masa jabatan berakhir. Namun, ada beberapa menteri Jokowi yang kembali dipercaya menjadi menteri di era pemerintahan Prabowo.

Sebagai pejabat negara, tentu para menteri ini telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Berikut ini daftar enam menteri Jokowi yang mempunyai harta triliunan Rupiah seperti dilansir LHKPN, Jakarta, Rabu (16/10/2024):

6 Menteri Jokowi yang Punya Harta Triliunan Rupiah

 

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno

Sandiaga memiliki harta kekayaan Rp7,9 triliun terdiri dari tanah dan bangunan Rp266,2 miliar, alat dan transportasi mesin Rp1,2 miliar, harta bergerak lainnya Rp11,2 miliar, surat berharga Rp6,4 triliun, kas dan setara kas Rp1,9 triliun, harta lainnya Rp87,9 miliar dan punya utang Rp777,4 miliar sehingga total kekayaan Sandiaga mencapai Rp7,9 triliun berdasarkan pelaporan LHKPN Desember 2023.

2. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono

Sakti Wahyu memiliki harta kekayaan Rp2,6 triliun terdiri dari tanah dan bangunan Rp91,02 miliar, alat dan transportasi mesin Rp1,8 miliar, harta bergerak lainnya Rp22,9 miliar, surat berharga Rp2,2 triliun, kas dan setara kas Rp156,1 miliar, harta lainnya Rp166,9 miliar dan tidak punya utang sehingga total kekayaan Sakti Wahyu mencapai Rp2,6 triliun berdasarkan pelaporan LHKPN Desember 2023.

3. Menteri BUMN Erick Thohir

Erick Thohir memiliki harta kekayaan Rp2,3 triliun terdiri dari tanah dan bangunan Rp419,6 miliar, alat dan transportasi mesin Rp4,9 miliar, harta bergerak lainnya Rp28,5 miliar, surat berharga Rp1,72 triliun, kas dan setara kas Rp192,3 miliar, harta lainnya Rp149,06 miliar dan punya utang Rp203,7 miliar, sehingga total kekayaan Erick Thohir mencapai Rp2,3 triliun berdasarkan pelaporan LHKPN Desember 2023.

 

