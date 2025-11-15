Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terungkap! Ada Back Actor yang Bikin BUMN sampai 1.000 Perusahaan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |18:46 WIB
Terungkap! Ada Back Actor yang Bikin BUMN sampai 1.000 Perusahaan
Danantara Indonesia mengungkapkan ada aktor belakang (back actor) di balik terbentuknya anak usaha BUMN selama ini. (Foto :Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Danantara Indonesia mengungkapkan ada aktor belakang (back actor) di balik terbentuknya anak usaha BUMN selama ini.
Kondisi ini akhirnya membuat perusahaan pelat merah kerap merugi karena menanggung beban operasional anak atau cucu usaha yang dibentuk tanpa decision making yang jelas.

Padahal, sektor usaha yang dijalankan anak atau cucu usaha itu juga tidak cukup penting atau menguntungkan bagi induk usaha.

"Dulu dibuat perusahaan itu dengan konteks yang sudah sangat berbeda dari hari ini. Kedua, mohon maaf, ada back actor juga, ada back decision juga, jadi dulu kan kalau anak (perusahaan) bisa kita langsung tunjuk (komisaris/direksi), ini itu lah," ujar Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriany Eddy, Sabtu (15/11/2025).

Febriany mengatakan saat ini total ada sekitar 1.000 perusahaan BUMN, baik induk usaha, anak usaha, hingga cucu perusahaan. Bahkan, setengah dari total perusahaan negara itu hingga saat ini masih tercatat merugi.

"Anak-anak perusahaan itu, contoh perusahaan telekomunikasi, pekerjaan yang gampang sekalipun bisa diambil oleh 4-5 perusahaan. Jadi margin itu hilang," tambahnya.

Ia menambahkan, saat ini yang menjadi salah satu fokus Danantara adalah memangkas jumlah perusahaan BUMN, dari yang sebelumnya berjumlah sekitar 1.000 perusahaan, targetnya hanya ada sekitar 200 perusahaan saja.

"Jadi anak-anak yang tidak ada manfaatnya, atau dulu dibuat dengan decision yang berbeda dari hari ini, mesti kita eliminate," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183752//raja_yordania_bertemu_prabowo-itxO_large.jpg
Raja Abdullah II Ingin Bawa Konsep Danantara ke Yordania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183640//menlu-cBNf_large.jpg
Raja Yordania Bertemu Pimpinan Danantara Besok, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183633//garuda-5GHj_large.jpg
Garuda Indonesia Tunda Beli Pesawat Baru Meski Punya Duit Rp23,67 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183526//bengkel_pesawat-boZn_large.jpg
Selamatkan Garuda, Suntikan Rp23,6 Triliun Diprioritaskan untuk Perawatan Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183524//baja-YNsa_large.jpg
Danantara Siap Suntik Modal ke Krakatau Steel, Berapa Nilainya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183492//danantara-eQ9k_large.jpg
Ketahanan Industri di RI, Danantara Dilibatkan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement