Raja Abdullah II Ingin Bawa Konsep Danantara ke Yordania

JAKARTA - CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan ketertarikan Raja Kerajaan Yordania Hashemiyah, Abdullah II ibn Al Hussein kepada Danantara.

Hal ini diungkapkan Raja Abdullah saat bertemu dengan Danantara bersama Presiden Prabowo Subianto pagi ini di St. Regis, Kuningan, Jakarta, pada Sabtu (15/11/2025).

“Ada pertemuan dengan Raja Yordania yang dihadiri langsung juga oleh Bapak Presiden Prabowo. Pada intinya dari pemerintahan Kerajaan Yordania itu ingin mengetahui lebih banyak mengenai Danantara dan juga mengenai struktur Danantara,” kata Rosan kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma.

Atas ketertarikan ini, Rosan mengungkap Yordania berencana membentuk sovereign wealth fund atau badan investasi sendiri. Karena itu, Raja Abdullah II pun menyampaikan perhatiannya kepada Danantara.

“Itu yang pertama, karena mereka berkeinginan untuk membuat sovereign wealth fund juga di Yordania,” ucapnya.

Sebelumnya, Raja Kerajaan Yordania Hashemiyah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein, tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (14/11). Kedatangan pemimpin negara Timur Tengah ini disambut dengan nuansa keakraban yang kental, langsung dari pucuk pimpinan Republik Indonesia.

Momen hangat dan bersahabat terjadi tepat di tangga pesawat Kerajaan Yordania. Presiden Prabowo Subianto tampak sudah menunggu dan langsung menyambut Raja Abdullah II dengan pelukan erat saat tamunya menuruni tangga.