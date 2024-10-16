Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Penampakan Rumah Liem Sioe Liong Waktu Miskin, Sang Konglomerat Pendiri Salim Group

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |12:43 WIB
Penampakan Rumah Liem Sioe Liong Waktu Miskin, Sang Konglomerat Pendiri Salim Group
Rumah Liem Sioeng Liong. (Foto: Instagram Dahlan Iskan)
A
A
A

JAKARTA - Penampakan rumah Liem Sioe Liong menjadi perhatian publik. Liem Sioe Liong adalah konglomerat pendiri Salim Group.

Liem Sioe Liong alias Sudono Salim memulai usaha Salim Group pada 4 Oktober 1972 yang kemudian menjelma menjadi gurita bisnis. Sebut saja raksasa bisnis Indofood dan membidani lahirnya Bank Central Asia (BCA) sebelum diambil alih oleh pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) karena kondisi keuangannya porak poranda pada krisis 1998, akibat rush money. Selain itu, anak usaha Salim Group antara lain Salim Invomas Pratama, dan Indomaret Group.

Liem Sioe Liong adalah pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soeharto. Liem telah wafat pada 10 Juni 2012, namun usahanya saat ini masih diterusakan oleh anak-anaknya, Anthoni Salim dan Franky Welirang, suami dari Myra Salim.

Kemahirannya membangun usaha ternyata diabadikan oleh keluarga melalui pembangunan museum. Hal itu terungkap melalui postingan Dahlan Iskan di akun Instagramnya.

"Begitu megahnya museum Liem Sioe Liong di pinggir kota Fuqing, provinsi Fujian ini," ujarnya, dikutip dari akun Instagramnya Rabu (9/10/2024).

Dalam postingan Dahlan, terdapat sejumlah foto salah satunya rumah Liem Sioe Liong sewaktu masih merintis usaha.

Menurut Dahlan, tidak sulit mencari rumah Liem Sioe Liong. "Ada tanda panah. Tidak sulit mencari kampungnya, ada patung sapi sebagai gerbangnya. Banyak foto lama," ujar mantan BUMN tersebut.

Dahlan juga memposting sebuah foto bergambarkan sebuah rumah dengan pagar yang cukup tinggi. "Rumah masa miskinnya, keluarganya," ujar Dahlan.

Bahkan di dalam museum sampai meja kursi ruang kerjanya di gedung Indocement, Jalan posisi Thamrin Jakarta pun ada di sana. "Posisi meja kursi itu, ke mana menghadapnya banyak dikaji secara hongsui," terang Dahlan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/17/320/648726/kfKDCxETno.jpg
Besok, Bos Grup Salim Dimakamkan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/12/278/645643/OksgdUlb8f.jpg
Emiten Milik Salim Tak Terpengaruh Meninggalnya Sudono Salim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/11/320/645093/aWCdWzAz2U.jpg
Kenangan Terakhir Dahlan Iskan Tentang Om Liem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/11/320/645022/rPO1pTalwu.jpg
Impian-Impian Liem Sioe Liong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/11/320/644934/smGcXxobcW.jpg
Ketua Kadin Belum Berencana Melayat Om Liem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/11/320/644928/VCJLu4v1od.jpg
Om Liem Ciptakan Merek Mendunia untuk Produk RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement