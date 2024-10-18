Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Selesai Jadi Menteri PUPR, Pak Bas: Saya Pulang ke Bekasi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |21:58 WIB
Selesai Jadi Menteri PUPR, Pak Bas: Saya Pulang ke Bekasi
Menteri Basuki Pamit di Kementerian PUPR. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencana setelah selesai menjabat sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dirinya akan kembali ke kediaman di Bekasi, Jawa Barat, setelah jabatan selesai 20 Oktober 2024,

 "Habis dari sini (selesai menjadi Menteri PUPR) saya pulang ke Bekasi," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (18/10/2024).

Basuki juga mengungkapkan salah satu keinginannya setelah selesai menjadi Menteri PUPR, yaitu menjadi dosen mata pelajaran ilmu hidrogelogi.

Meski demikian, Basuki enggan untuk menceritakan lebih jauh soal lokasi sekolah yang akan dipilih.

"Jadi saya mau mengajar satu pelajaran saja. Ilmu hidrogeologi," ujar Basuki saat ditemui usai acara Water Warriors Assemble: Indonesia Wave After The 10th World Water Forum di Kementerian PUPR, Sabtu (21/9/2024).

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
