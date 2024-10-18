Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tangis Basuki Pamit dari PUPR: Ini Hari yang Sulit Buat Saya

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |22:02 WIB
Tangis Basuki Pamit dari PUPR: Ini Hari yang Sulit Buat Saya
Menteri Basuki Pamit di Kementerian PUPR. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap rakyat biasa bisa ke Kementerian PUPR untuk mengurus hal-hal yang terkait PUPR.

"Saya ingin sebagai rakyat biasa nanti, kalau mengurus tentang PUPR saya juga masih bisa ke Kementerian PUPR," ujar Basuki, dikutip dari Antara, Jumat (18/10/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak termasuk jurnalis media massa yang hadir.

"Saya memang ini hari, 2-3 hari ini memang saya, ini hari-hari yang sangat sulit buat saya untuk melaluinya. Tapi memang saya tahu bahwa ini harus saya hadapi. Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada mulai, ada akhirnya. Ini yang paling saat inilah, mungkin ini sore-sore terakhir kita ketemu di halaman Kementerian PUPR ini. Tapi saya tidak ingin juga ini merupakan hari yang terakhir," katanya.

Menurut Basuki, tugas Kementerian PUPR itu hanya satu yakni membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur.

"Tugas kementerian PUPR itu hanya satu, membelanjakan uang negara. Kalau Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumpulkan uang negara, kami bagian dari yang membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur," ujarnya.

