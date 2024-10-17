Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pak Bas Tak Lanjut di Kabinet Prabowo, Erick Thohir: Figur Menteri Pekerja Keras

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |18:57 WIB
Pak Bas Tak Lanjut di Kabinet Prabowo, Erick Thohir: Figur Menteri Pekerja Keras
Erick Thohir Kenang Kebersamaan Bersama Menteri Basuki Jelang Akhir Masa Jabatan. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membagi momen keakraban bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di akun media sosialnya. Seperti diketahui, Basuki merupakan salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju yang tidak lanjut di kabinet Prabowo-Gibran.

Foto itu dibagikan Erick Thohir menjelang berakhirnya masa jabatan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Erick menyebut, dirinya mengenal Basuki adalah sosok senior pekerja keras ketika menjadi Menteri PUPR selama 10 tahun terakhir ini.

“Saya mengenal Pak Basuki figur menteri senior yang pekerja keras. Terima kasih Pak Bas, terus berkarya,” tulis Erick, di Instagramnya, Kamis (17/10/2024).

Pria yang akrab disapa Pak Bas ini tidak masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. Kabar itu dikonfirmasi langsung Basuki kepada awak media beberapa waktu lalu.

Sementara Erick dan sejumlah menteri Jokowi disebut-sebut bakal bergabung dengan pemerintahan baru. Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178802/presiden_prabowo_bertemu_presiden_brasil-fMBt_large.jpg
RI-Brasil Sepakati 8 Kerja Sama di Sektor Energi hingga Sains-Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178750/presiden_prabowo_bertemu_presiden_brasil-yHo7_large.jpg
Bertemu Prabowo, Presiden Brasil Ingin Jalin Perjanjian Dagang Baru dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178607/presiden_prabowo-RFxZ_large.jpg
Prabowo Siapkan Rp8 Triliun untuk Pelatihan 500 Ribu Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178582/menko_airlangga-U9uS_large.JPG
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis, Berikut Tugasnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178431/mentan-L0Tx_large.jpg
Prabowo Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20% Mulai Berlaku Hari Ini, Pertama dalam Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178050/presiden_prabowo-WhDb_large.jpg
Prabowo Minta Sebagian Duit Rp13 Triliun dari Koruptor untuk Dana LPDP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement