Pak Bas Tak Lanjut di Kabinet Prabowo, Erick Thohir: Figur Menteri Pekerja Keras

Erick Thohir Kenang Kebersamaan Bersama Menteri Basuki Jelang Akhir Masa Jabatan. (Foto: Okezone.com/Instagram)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membagi momen keakraban bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di akun media sosialnya. Seperti diketahui, Basuki merupakan salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju yang tidak lanjut di kabinet Prabowo-Gibran.

Foto itu dibagikan Erick Thohir menjelang berakhirnya masa jabatan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Erick menyebut, dirinya mengenal Basuki adalah sosok senior pekerja keras ketika menjadi Menteri PUPR selama 10 tahun terakhir ini.

“Saya mengenal Pak Basuki figur menteri senior yang pekerja keras. Terima kasih Pak Bas, terus berkarya,” tulis Erick, di Instagramnya, Kamis (17/10/2024).

Pria yang akrab disapa Pak Bas ini tidak masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. Kabar itu dikonfirmasi langsung Basuki kepada awak media beberapa waktu lalu.

Sementara Erick dan sejumlah menteri Jokowi disebut-sebut bakal bergabung dengan pemerintahan baru. Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.