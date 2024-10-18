Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Pentingnya Cash Flow dalam Meningkatkan Bisnis

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |13:00 WIB
Ini Pentingnya Cash Flow dalam Meningkatkan Bisnis
Ini Pentingnya Cash Flow dalam Meningkatkan Bisnis
JAKARTA - Cash flow atau aliran kas merupakan salah satu aspek yang paling krusial dalam operasional bisnis. Meskipun sering kali dianggap sepele, pengelolaan cash flow yang baik adalah kunci untuk menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan.

Cash flow yang sehat memungkinkan bisnis untuk membayar kewajiban finansial seperti gaji, sewa, dan biaya operasional lainnya tanpa mengalami gangguan. Sebaliknya, masalah dalam cash flow bisa menyebabkan kesulitan likuiditas yang serius, bahkan berisiko mempengaruhi kelangsungan bisnis.

Manajemen cash flow yang efisien juga memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengambil keputusan strategis, seperti berinvestasi dalam ekspansi, pengembangan produk, atau teknologi baru.

Ketika perusahaan memiliki cadangan kas yang cukup, mereka dapat melakukan inisiatif tanpa harus bergantung pada pendanaan eksternal yang mahal atau memotong anggaran yang krusial.

Selain itu, cash flow yang stabil membantu perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan kreditor dan pemasok, yang penting untuk mendapatkan syarat pembayaran yang lebih menguntungkan dan mendukung kelancaran operasional.

