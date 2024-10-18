Siap-Siap! Negara Eropa Bakal Keroyokan Investasi di IKN

JAKARTA - United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia telah bertemu sejumlah duta besar negara-negara Eropa.

Mereka yang hadir Duta Besar New Zealand HE Mr Kevin Burnett, ONZM, Duta Besar Norwegia HE Rut Kruger Giverin, Duta Besar Jerman Ina Lepel, Duta Besar Finlandia Mr Pekka Kaihilahti, Duta Besar Swedia Mr Daniel Blockert, Duta Besar Denmark Mr Sten Frimodt Nielsen, Duta Besar Italy HE Mr Benedetto Latteri, Duta Besar Irlandia HE Mr Padraig Francis dan Duta Besar Swiss Mr Olivier Zehnder.

Mereka membahas ketertarikan negara-negara sahabat itu untuk berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan di Kaltim.

"Mereka lebih tertarik untuk berinvestasi pada pengembangan energi terbarukan," ungkap Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik, Jumat (18/10/2024).

Energi yang akan dikembangkan adalah tenaga surya atau solar cell. Usaha tersebut potensial dikembangkan di Kutai Kartanegara, Samarinda, Paser dan Kutai Barat.

Ketertarikan ini sangat baik, sebab faktanya hingga saat ini dominasi penggunaan energi di Kaltim masih dominan menggunakan energi berbahan fosil alias energi tak terbarukan.