General Affair: Pengertian, Tugas, Fungsi dan Jenjang Karier

JAKARTA - General Affair, pengertian, tugas, fungsi dan jenjang karier. Posisi General Affair (GA) menjadi salah satu kunci kelancaran kerja harian sebuah perusahaan.

Dari pengadaan barang, pengelolaan aset, hingga pengurusan dokumen, GA memastikan bahwa semua hal itu berjalan sesuai rencana dan mendukung produktivitas perusahaan. Seiring perkembangan industri, posisi ini semakin relevan dan dibutuhkan.

Pengertian General Affair

General Affair (GA) adalah divisi dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan segala kebutuhan operasional seperti pembelian barang, pemeliharaan fasilitas, dan pengurusan dokumen resmi. GA berperan penting dalam mendukung aktivitas utama perusahaan agar dapat berjalan tanpa hambatan.

Tugas General Affair

GA memiliki beberapa tugas penting yang mendukung kelancaran operasional perusahaan, berikut tugas General Affair yang sudah dirangkum oleh Okezone. Selasa, (15/10/2024):

Pengadaan Barang

Mengurus pembelian aset perusahaan dan barang-barang operasional rutin, seperti alat tulis kantor (ATK) atau perangkat teknologi yang membantu kelancaran bekerja.

Pembayaran Rutin

Mengelola pembayaran berkala seperti listrik, air, internet, dan gaji pekerja harian.

Pemeliharaan Aset

Merawat aset perusahaan dan memastikan penggunaannya optimal.

Renovasi dan Pembukaan Cabang

Mengatur renovasi kantor atau pembukaan cabang baru, termasuk perhitungan dan pelaporan biaya.

Pengelolaan Dokumen dan Perizinan

Mengurus perizinan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan mendokumentasikan setiap pengeluaran serta pengadaan.

Fungsi General Affair

GA berfungsi untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan melalui pemeliharaan fasilitas, menyiapkan laporan anggaran, dan membina hubungan baik dengan supplier. Selain itu, GA juga bertanggung jawab atas survei kepuasan karyawan guna meningkatkan layanan internal. Hal ini memungkinkan perusahaan tetap berjalan lancar dan sesuai.

Jenjang Karier General Affair

Setiap langkah dalam karier GA dirancang untuk memberikan peluang bagi pengembangan keterampilan dan tanggung jawab yang lebih besar, sejalan dengan pengalaman yang diperoleh.

GA memiliki jenjang karier yang jelas, mulai dari:

Staff General Affair

Berperan menangani tugas operasional harian dalam pengawasan supervisor.

Supervisor General Affair

Supervisor bertugas mengawasi kinerja staff dan memastikan semua berjalan dengan lancar.