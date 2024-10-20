JAKARTA - General Affair, pengertian, tugas, fungsi dan jenjang karier. Posisi General Affair (GA) menjadi salah satu kunci kelancaran kerja harian sebuah perusahaan.
Dari pengadaan barang, pengelolaan aset, hingga pengurusan dokumen, GA memastikan bahwa semua hal itu berjalan sesuai rencana dan mendukung produktivitas perusahaan. Seiring perkembangan industri, posisi ini semakin relevan dan dibutuhkan.
Pengertian General Affair
General Affair (GA) adalah divisi dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan segala kebutuhan operasional seperti pembelian barang, pemeliharaan fasilitas, dan pengurusan dokumen resmi. GA berperan penting dalam mendukung aktivitas utama perusahaan agar dapat berjalan tanpa hambatan.
Tugas General Affair
GA memiliki beberapa tugas penting yang mendukung kelancaran operasional perusahaan:
Pengadaan Barang
Mengurus pembelian aset perusahaan dan barang-barang operasional rutin, seperti alat tulis kantor (ATK) atau perangkat teknologi yang membantu kelancaran bekerja.
Pembayaran Rutin
Mengelola pembayaran berkala seperti listrik, air, internet, dan gaji pekerja harian.
Pemeliharaan Aset
Merawat aset perusahaan dan memastikan penggunaannya optimal.
Renovasi dan Pembukaan Cabang
Mengatur renovasi kantor atau pembukaan cabang baru, termasuk perhitungan dan pelaporan biaya.
Pengelolaan Dokumen dan Perizinan
Mengurus perizinan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan mendokumentasikan setiap pengeluaran serta pengadaan.
Fungsi General Affair
GA berfungsi untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan melalui pemeliharaan fasilitas, menyiapkan laporan anggaran, dan membina hubungan baik dengan supplier. Selain itu, GA juga bertanggung jawab atas survei kepuasan karyawan guna meningkatkan layanan internal. Hal ini memungkinkan perusahaan tetap berjalan lancar dan sesuai.
Jenjang Karier General Affair
Setiap langkah dalam karier GA dirancang untuk memberikan peluang bagi pengembangan keterampilan dan tanggung jawab yang lebih besar, sejalan dengan pengalaman yang diperoleh.
GA memiliki jenjang karier yang jelas, mulai dari:
Staff General Affair
Berperan menangani tugas operasional harian dalam pengawasan supervisor.
Supervisor General Affair
Supervisor bertugas mengawasi kinerja staff dan memastikan semua berjalan dengan lancar.