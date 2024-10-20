Pengumuman Susunan Kabinet, Airlangga Ungkap Arahan Presiden Prabowo

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tiba di Istana Kepresidenan, Minggu (20/10/2024) malam.

Kehadiran Airlangga ini memberikan kepastian kepada publik bahwa dirinya akan kembali menjadi salah satu menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Apalagi dirinya memberikan sinyal tetap menjadi Menko Perekonomian kala diwawancarai oleh sejumlah awak media.

"Pertama tentu arahannya jelas ya, pertama tentu Swasembada pangan, swasembada energi, subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dan Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa kita harus melihat pion indikator-indikator yang ada lebih dalam lagi," papar Airlangga.

Kendati demikian, saat ditanya soal kepastian jabatan itu, Airlangga meminta awak media untuk menunggu pengumuman resmi susunan nama menteri yang nantinya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.