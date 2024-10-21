Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Pak Bas hingga Luhut Pamit, Terimakasih!

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |06:25 WIB
5 Fakta Pak Bas hingga Luhut Pamit, Terimakasih!
Fakta Pak Bas hingga Luhut Pamit. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Luhut Binsar Panjaitan dan Basuki Hadimuljono merupakan dua dari menteri Jokowi yang tidak lanjut di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Keduanya pun sudah berpamitan kepada pegawai dan semua masyarakat Indonesia.

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait perpisahan Luhut dan Pak Bas, Senin (21/10/2024):

1. Luhut Ucapkan Terimakasih

Luhut mengucapkan terimakasih dan meminta maaf sebagai Menko Marves.

“Mulai besok, tanggal 20 saya sudah tidak jadi Menko lagi, dari lubuk hati yang sangat dalam, saya minta maaf dan terima kasih, kita nanti masih berteman, bersahabat di dalam pertemuan-pertemuan lain yang tentu tidak mesti dalam ikatan dinas,” kata Luhut.

Luhut juga mengucapkan terimakasih atas kebersamaan dengan jajarannya selama hampir 10 tahun. Dia mengaku menikmati pekerjaannya sebagai Menko Marves karena dibantu oleh jajarannya hingga di pelosok Tanah Air.

“Sekali lagi, saya dengan keluarga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama hampir 10 tahun ini, dan saya betul-betul menikmati pekerjaan dan menikmati kerja sama dengan semua pihak yang membantu saya yang saya pikir kalau tanpa mereka, atau anak-anak muda di kantor saya, dan juga teman-teman di pelosok tanah air itu mungkin tidak bisa saya capai apa yang kita capai sekarang ini. Terima kasih, salam hangat dari saya Luhut Binsar Pandjaitan,” katanya.

2. Luhut Lakukan Ini Usai Purnatugas

“Besok, masa bakti saya akan resmi berakhir. Tetapi saya berharap persahabatan dan kerja sama dengan seluruh pihak, baik dari pemerintah maupun swasta, bisa terus terjalin. Karena saya yakin, kekompakan dan kolaborasi adalah kekuatan kita untuk menghadapi tantangan di masa depan, serta mewujudkan visi besar bangsa kita — Indonesia Emas 2045,” ujar Luhut.

Luhut menegaskan meskipun jabatannya sebagai menteri akan berakhir, namun dia akan terus mengabdi untuk Indonesia.

“Jabatan sebagai menteri boleh selesai, tetapi pengabdian untuk negara tak akan pernah usai,” tutupnya.

3. Pak Bas Balik ke Bekasi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencananya setelah selesai menjabat sebagai menteri kabinet Jokowi. Dirinya akan kembali ke kediamannya di Bekasi, Jawa Barat.

"Habis dari sini (selesai menjadi Menteri PUPR) saya pulang ke Bekasi," kata Basuki.

Halaman:
1 2
