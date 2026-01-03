Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

IKN Dapat Anggaran Rp6 Triliun, Pak Bas: Ini Amanah dan Hindarkan dari Conflict of Interest

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |13:05 WIB
IKN Dapat Anggaran Rp6 Triliun, Pak Bas: Ini Amanah dan Hindarkan dari Conflict of Interest
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan besarnya anggaran yang telah dialokasikan harus dibarengi dengan tanggung jawab. (Foto: Okezone.com/OIKN)
A
A
A

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2026 ditetapkan sebesar Rp6 triliun.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan besarnya anggaran yang telah dialokasikan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaannya.

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Agar betul-betul dimaknai amanah ini dan hindarkan diri dari conflict of interest dalam setiap pengambilan keputusan," ujar Basuki, Sabtu (3/1/2026).

Dengan turunnya DIPA dan lengkapnya perangkat pengelola anggaran, Otorita IKN optimistis pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta bangsa Indonesia.

Sejalan dengan turunnya DIPA 2026, OIKN juga resmi melantik dan menetapkan para pejabat perbendaharaan pada satuan kerja Otorita IKN, termasuk kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192794//gibran-OR3S_large.jpg
Gibran Cek Hunian ASN hingga Gedung Sekolah di IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192618//gibran-vVB8_large.jpg
Gibran Bertolak ke IKN, Tinjau Pembangunan Istana Wapres-Masjid Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/470/3192087//ikn-wcv3_large.jpg
Jadi Destinasi Wisata, Begini Cara Liburan ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/470/3190816//ikn-61aL_large.jpg
Apa Kabar Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/470/3187698//ikn-fabz_large.jpg
Bangun IKN, Investor Dapat Diskon Pajak hingga 200 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/470/3185947//basuki-3O41_large.jpg
MK Batalkan HGU 190 Tahun di IKN, Pak Bas Pastikan Tidak Ada Keluhan Investor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement