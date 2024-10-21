Menkeu 3 Presiden, Sri Mulyani Siap Mengabdi Bersama Kabinet Merah Putih

Sri Mulyani siap jaga dan kelola keuangan negara (Foto: Instagram)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen dirinya usai dilantik kembali menjadi bendahara negara oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. Mengenakan baju putih dengan selendang dan rok batik, Sri Mulyani mengunggah foto bersama suami dan anak serta cucunya.

"Memulai Pengabdian bersama Kabinet Merah Putih ," tulis Sri Mulyani di Instagram resminya, Senin (21/10/2024).

Usai pengumuman daftar menteri tadi malam, Sri Mulyani juga mengunggah momen bersama tiga wakil menteri sekaligus. Mereka adalah Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, serta Anggito Abimanyu.

Eks Direktur Bank Dunia tersebut terlihat berfoto dengan ketiga anak buahnya tersebut. Keempatnya kompak mengenakan setelan batik berwarna cokelat. Sri Mulyani menyebut, mereka berempat juga akan terus kompak menjaga dan mengelola keuangan negara dengan penuh amanah.

“Kompak menjaga dan mengelola Keuangan negara dengan baik dan amanah,” tulisnya.