Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkeu 3 Presiden, Sri Mulyani Siap Mengabdi Bersama Kabinet Merah Putih

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |16:07 WIB
Menkeu 3 Presiden, Sri Mulyani Siap Mengabdi Bersama Kabinet Merah Putih
Sri Mulyani siap jaga dan kelola keuangan negara (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen dirinya usai dilantik kembali menjadi bendahara negara oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. Mengenakan baju putih dengan selendang dan rok batik, Sri Mulyani mengunggah foto bersama suami dan anak serta cucunya.

"Memulai Pengabdian bersama Kabinet Merah Putih ," tulis Sri Mulyani di Instagram resminya, Senin (21/10/2024).

Usai pengumuman daftar menteri tadi malam, Sri Mulyani juga mengunggah momen bersama tiga wakil menteri sekaligus. Mereka adalah Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, serta Anggito Abimanyu.

Eks Direktur Bank Dunia tersebut terlihat berfoto dengan ketiga anak buahnya tersebut. Keempatnya kompak mengenakan setelan batik berwarna cokelat. Sri Mulyani menyebut, mereka berempat juga akan terus kompak menjaga dan mengelola keuangan negara dengan penuh amanah.

“Kompak menjaga dan mengelola Keuangan negara dengan baik dan amanah,” tulisnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement