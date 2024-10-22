Advertisement
HOME FINANCE

BRI Gelar Bazaar UMKM BRILiaN, Bantu Ekspansi Penjualan UMKM dari Berbagai Daerah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |20:48 WIB
BRI Gelar Bazaar UMKM BRILiaN, Bantu Ekspansi Penjualan UMKM dari Berbagai Daerah
BRI gelar Bazaar UMKM BRILiaN, bantu ekspansi penjualan UMKM dari berbagai daerah. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - Berbagai insiatif terus dilakukan BRI dalam memberikan pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya melalui penyelenggaraan Bazaar UMKM BRILiaN yang bertujuan memperluas penjualan dan jangkauan pemasaran produk UMKM.

Terbaru, BRI kembali mengadakan kegiatan Bazaar UMKM BRILiaN yang berlangsung di Area Taman BRI, Jakarta pada Jumat (18/10/2024).

Terdapat 8 pelaku UMKM yang mewakili Klaster Usaha binaan BRI dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yang mengikuti Bazaar UMKM BRLian yaitu Prukades Keripik Pisang dari Desa Kelawi, Lampung; Klaster Salak Jaya Lestari dari Desa Kutambaru, Sumatera Utara; serta Prukades Keripik Ubi Jalar dari Desa Jangkang, Kalimantan Barat.

Selain itu, ada pula UMKM lainnya, seperti Prukades Keripik Talas dari Desa Sambak, Jawa Tengah; Klaster Durian dari Desa Lemahabang, Jawa Tengah; Klaster Manggis Bhuana Sari dari Desa Melaya, Bali; Klaster Mitra Bery Stroberi dari Desa Lebakmuncang, Jawa Barat; dan Klaster Mangga Ngetos dari Desa Ngetos, Jawa Timur.

Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Mikro BRI Muhammad Candra Utama mengungkapkan, Bazaar UMKM BRILiaN ini bertujuan mendorong penjualan dan memperluas pasar produk UMKM dimana kegiatan bazaar menjadi wadah promosi produk-produk usaha, sehingga bisa lebih dikenal ke berbagai wilayah sehingga meningkatkan pendapatan para pelaku usaha.

“Kegiatan Bazaar UMKM BRILiaN ini merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan sejak 2021. Kali ini para pelaku usaha membawa produk unggulan yang menjadi potensi terbaik dari daerahnya, seperti buah-buahan, keripik pisang dan talas, dan sebagainya. Produk-produk unggulan ini harus terus didorong agar memperluas penjualan dan jangkauan pasarnya," ucapnya.

Halaman:
1 2 3

