Kementan dan Kementerian BUMN Bersinergi Wujudkan Swasembada Pangan

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri BUMN Erick Thohir bersama jajaran melakukan rapat koordinasi pada Selasa (22/10). Pertemuan membahas kolaborasi menyukseskan target swasembada pangan di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kami berterima kasih pada bapak Menteri BUMN, bersama kita respons cepat gagasan besar Bapak Presiden tentang swasembada pangan dan energi,” ujar Amran di Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Mentan Amran mengungkapkan bahwa sinergi diperlukan untuk mencapai cita-cita besar tersebut. Menurutnya, swasembada pangan membutuhkan dukungan dari berbagai sektor.

“Contohnya untuk produksi padi, didukung pupuk, pupuk ada di PIHC (Pupuk Indonesia). Kemudian kalau pupuk sudah selesai, kami berproduksi, begitu produksi melimpah, offtaker-nya ada di Bulog. Kemudian kalau produksi belum optimal, katakanlah masalah air, ada di PU,” ucapnya.

Oleh karenanya, pertemuan Mentan Amran, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta jajaran membahas kolaborasi dan regulasi.