HOME FINANCE HOT ISSUE

Blusukan Perdana Jadi Wapres, Gibran Masuk Terowongan MRT Jakarta Fase 2

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |07:11 WIB
Blusukan Perdana Jadi Wapres, Gibran Masuk Terowongan MRT Jakarta Fase 2
Wapres Gibran Rakabuming Raka Blusukan ke Proyek MRT Fase 2. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan blusukan ke proyek MRT Jakarta Fase 2. Ada tiga paket pengerjaan yang saat ini sedang dilakukan dalam pembangunan MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Kota.

Dalam blusukannya, Gibran didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Gibran

"Berjalan kaki menelusuri tunnel dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin yang merupakan bagian dari proyek MRT Fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI - Kota)," tulis Gibran dalam Instagramnya, Selasa (22/10/2024).

Gibran mengupdate bahwa proses pekerjaan sipil sudah mencapai 82%. Dirinya pun berharap proyek ini bisa selesai beroperasi pada 2027.

Gibran

"Proyek ini harus kita usahakan selesai tepat waktu dan setelahnya harus kita hijaukan kembali," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Weni Maulina menyatakan bahwa progres pembangunan proyek MRT Fase 2A Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Kota telah mencapai 37,55%.

Weni memaparkan, paket pertama yakni CP (contract package) 201 antara Bundaran HI ke Monas telah mencapai 78,5. Sementara paket kedua CP 202 dari Harmoni ke Mangga Besar di angka 32,2%.

