Pasangan RIDO Gagas Program Working Space dan Pelatihan Digital Buat Gen Z untuk Atasi Pengangguran

JAKARTA - Wakil ketua DPW Jakarta Partai NasDem Jakarta, Raden Gusti Arief mengatakan, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) mempunyai program khusus untuk kalangan anak muda dan Gen Z. Gusti mengatakan, pasangan RIDO akan mendorong program wirausaha muda untuk mengatasi masalah pengangguran di Jakarta. Pasalnya, angka pengangguran terbuka dari kalangan generasi Z semakin tinggi.

BACA JUGA: Warga Harap RIDO Bisa Gratiskan Sekolah Swasta di Jakarta

“Pasangan RIDO akan terus bersama dengan Generasi Z dalam mengatasi pengangguran. Sesuai dengan ucapan Bapak Ridwan Kamil dalam debat pertamanya, RIDO akan mengadakan program-program latihan berbasis digital, yang dimana sekarang telah memasuki era digital dan kita bisa mendapatkan uang melalui online, seperti jualan online,dll,” ucap Gusti, saat tasakuran RIDO di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, Senin (21/10/2024).

Gusti menambahkan, pasangan RIDO akan membuat satu bidang Ekonomi kreatif yang menjadi salah satu unsur penting untuk Gen Z dan menyiapkan Working Space. Fasilitas ini nantinya dapat digunakan para Gen Z untuk bisa bekerja di mana saja.