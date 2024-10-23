Permintaan Naik, United Tractors Revisi Target Penjualan Alat Berat

SEMARANG - PT United Tractors Tbk (UNTR) merevisi target penjualan alat berat di akhir tahun 2024. Revisi dilakukan karena meningkatnya permintaan alat berat dari sektor tambang.

Investor Relations United Tractors (UNTR) Ari Setiawan menjabarkan, awalnya perseroan memproyeksi penjualan alat berat tahun ini mencapai 4.000 unit atau turun 30% dibandingkan tahun lalu. Namun hingga Agustus penjualan alat berat sudah mencapai 2.950 unit.

Dengan capaian tersebut, perseroan meriview kembali dan merevisi target penjualan alat berat bisa mencapai 4.350 sampai 4.500 unit.

"Jadi target penjualan ini lebih tinggi dari target sebelumnya namun masih lebih rendah dari tahun lalu," kata dia dalam Workshop UNTR di Semarang, dikutip Rabu (23/10/2024).

"Dengan revisi ini turunnya cuma 15% dari tahun lalu jadi lebih baik dari perkiraan awal," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, Corporate Secretary United Tractors Sara K Loebis mengakui bahwa menjual alat berat memang tidak semudah menjual mobil. Lantaran harga alat berat yang mahal dan dianggap sebagai barang modal, bukan barang konsumsi.