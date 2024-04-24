United Tractors (UNTR) Bakal Tebar Dividen Rp5,69 Triliun

JAKARTA - PT United Tractors Tbk (UNTR) bakal membagikan dividen tunai jumbo senilai Rp2.270 per saham. Jumlah ini telah termasuk dividen interim Rp701 per saham yang telah dibagikan pada 24 Oktober 2023.

Sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan sebesar Rp1.569 per saham.

Dengan menghitung jumlah saham yang beredar efektif per 31 Maret 2024 (di luar saham treasury) sebesar 3,63 miliar saham, maka total dividen UNTR yang akan disebar ke investor menembus Rp5,69 triliun.

Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Menara Astra, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Adapun selain sebagai dividen, sisa laba bersih akan masuk sebagai laba ditahan.

“Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib perseroan sudah mencapai jumlah minimun yang diwajibkan ketentuan yang berlaku,” terang manajemen dalam RUPST.