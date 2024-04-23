HM Sampoerna (HMSP) Bagi-Bagi Dividen Rp8,06 Triliun

JAKARTA - PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) melakukan pembagian dividen jumbo tahun ini. Nilai per sahamnya mencapai Rp69,3 per saham atau total sebesar Rp8,06 triliun.

Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) HMSP di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Adapun dana dividen berasal dari laba bersih tahun buku 2023 yang mencapai Rp8,09 triliun. Apabila dihitung, maka artinya dividend payout ratio (DPR) HMSP tahun ini mencapai 99,56%.

Secara historis, dividend per share (DPS) HMSP tahun buku 2023 juga lebih tinggi setidaknya sejak pembagian atas kinerja tahun buku 2020 yang saat itu mencapai Rp72,8 per saham atau senilai Rp8,47 triliun.

BACA JUGA: Rekomendasi Saham saat IHSG Berbalik Menguat

Berdasarkan komposisi investor per 31 Maret 2024, jumlah pemegang saham publik HMSP mencapai 8,7 miliar saham atau setara 7,5% dari modal ditempatkan dan disetor.

Sementara induk perseroan yakni PT Philip Morris Indonesia dominan sebesar 107,5 miliar saham atau setara 92,50%.