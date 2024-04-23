Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rekomendasi Saham saat IHSG Berbalik Menguat

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |08:23 WIB
Rekomendasi Saham saat IHSG Berbalik Menguat
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bakal rebound selama tetap berada di atas 7.008. Namun apabila melemah secara agresif di bawah 7.008, maka hal ini dapat mengisyaratkan kelanjutan bearish menuju level Fibonacci retracement berikutnya di 6.903.

Adapun, level support IHSG berada di 7.008, 6.903 and 6.853. Sementara level resistennya di 7.180, 7.239, 7.313 dan 7.400.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova merekomendasikan buy on weakness pada saham PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) di rentang harga Rp870-Rp900 dengan target harga terdekat di Rp985. ACES sedang membentuk wave iv dan diperkirakan akan melanjutkan tren naik sebelumnya dari wave (c) menuju Rp1.035 selama harganya tetap berada di atas Rp870.

Aksi buy on weakness juga disarankan pada saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) di rentang harga Rp2.700-Rp2.800 dengan target harga terdekat di Rp2.980. AMRT cenderung dapat melanjutkan pembentukan wave a menuju Rp2.980 dan diperkirakan akan memulai pullback apabila harga masih di bawah Rp3.030.

Kemudian, Ivan merekomendasikan hold pada saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dengan target harga terdekat di Rp1.860. ANTM mestinya akan menguji kembali resisten Rp1.860 selama chart harian masih bergerak di atas level Rp1.680.

“Adanya penembusan di atas Rp1.860 mengisyaratkan ekstensi wave iii dengan potensi kenaikan di Rp1.910-Rp1.960,” kata Ivan dalam risetnya, Selasa (23/4/2024).

Halaman:
1 2
