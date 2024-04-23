IHSG Hari Ini Diprediksi Rebound

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi rebound pada perdagangan hari ini, Selasa (23/4/2024). Indeks diperkirakan rebound jika bertahan di atas batas atas support 7.075.

“Potensi rebound IHSG berada di kisaran 7.100 pada hari ini,” kata analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan dalam risetnya, Selasa (23/4/2024).

Dari dalam negeri, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 diharapkan memberikan kepastian atau mengurangi risiko ketidakpastian dari Pemilu di Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi meredam capital outflow dari pasar modal Indonesia dalam jangka pendek.