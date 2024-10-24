Advertisement
HOME FINANCE

Terry Palmer Raih Superbrands Award 2024, Bukti Konsisten Jaga Kualitas Handuk

Jack Newa , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |12:12 WIB
Terry Palmer Raih Superbrands Award 2024, Bukti Konsisten Jaga Kualitas Handuk
Terry Palmer handuk berkualitas dan nyaman dipakai berhasil meraih Superbrands 2024. dok. Terry Palmer. (dok.foto iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan).
A
A
A

Jakarta - Terry Palmer, brand handuk dengan kualitas premium dan higienis, berhasil meraih penghargaan Superbrand Award 2024 untuk kategori Towel. Penghargaan ini diterima langsung oleh Cornelius Husin Direktur Marketing  Terry Palmer pada acara Gala Award Superbrands Indonesia’s Choice 2024 di Pacific Place, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

“Kami bersyukur dapat penghargaan ini. Ini menandakan kalau kita harus punya komitmen soal kualitas barang kita. Inovasi handuk untuk ekspansi ke hotel, karena kualitas Terry Palmer dikenal banyak orang. Jadi kalau ke hotel harapannya bisa orang sudah percaya dengan produk ini. Superbrand acara yang bagus, bisa mendukung dunia bisnis, semoga bisa ada tiap tahun,” tutur Husin.

Penghargaan ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan Nielsen di enam kota yang meliputi Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar, dengan lima kriteria penilaian, yaitu market dominance, longevity, goodwill, customer loyalty dan overall market acceptance.

“Merek-merek yang menyandang status Superbrands, berhak mencantumkan Superbrands Seals dalam kemasan dan materi komunikasi pemasaran. Manfaat lainnya adalah profil merek akan tercantum dalam buku Superbrands Indonesia dan terdaftar di website resmi Superbrands Internasional,” tutur CEO Superbrands Indonesia Grandtyana Mayasari.

Manael Sudarman Business Development Director Terry Palmer mengatakan, penghargaan ini tidak hanya sebagai pengakuan terhadap dedikasi kami untuk menjaga standar kualitas, yang tinggi dalam setiap produk yang dihasilkan. Namun juga motivasi bagi seluruh tim Terry Palmer untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik kepada pelanggan.

Manael meyakini  bahwa kualitas tak hanya menciptakan loyalitas pelanggan, tetapi juga mewujudkan keberhasilan jangka panjang bagi perusahaan. Terbukti, brand handuk nomor satu di Indonesia yang diproduksi PT Indah Jaya Textile Industry, tidak hanya menguasai pasar lokal, tapi juga menguasai pasar mancanegara di  70 negara. 

