3 Tahun Konsisten, TASPEN Aktif Dukung Kemajuan Gimnastik Indonesia

Selama tiga tahun terakhir, TASPEN secara konsisten memberikan dukungan untuk kegiatan olahraga gimnastik (Foto: Dok Taspen)

Jakarta,Okezone-TASPEN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara senantiasa memberikan dukungan terhadap kemajuan dunia olahraga di tanah air. Selama tiga tahun terakhir, TASPEN secara konsisten memberikan dukungan untuk kegiatan olahraga gimnastik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya termasuk Kejuaraan Nasional Gymnastic 2022 di Jakarta, Indonesia Open Gymnastic 2023 di Surabaya, dan Indonesia Open Gymnastic 2024 di Bandung yang juga merupakan hasil kolaborasi antara TASPEN dan Persatuan Senam Indonesia (PERSANI).

Hingga saat ini, beberapa prestasi membanggakan telah dicapai oleh atlet gimnastik Indonesia, salah satunya debut Gymnastics Indonesia yang berhasil meloloskan atlet Rifda Irfanaluthfi ke ajang Olimpiade Paris 2024.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan, Olahraga merupakan salah satu pilar penting dalam membentuk karakter bangsa. Oleh karena itu, dukungan TASPEN terhadap dunia olahraga, khususnya senam dan olahraga gimnastik, merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi muda Indonesia.

"Kami berharap para atlet dapat terus berkarya dan mengharumkan nama bangsa dalam setiap kesempatan yang ada khususnya dari cabang gimnastik,” tuturnya.

Pada kejuaraan-kejuaraan di kancah internasional, para atlet gimnastik Indonesia berhasil meraih berbagai prestasi gemilang, diantaranya debut Gymnastics Indonesia yang berhasil meloloskan atlet Rifda Irfanaluthfi ke ajang Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, atlet gimnastik Abiyu Rafi dan Joseph Sianturi berhasil memboyong masing-masing medali perunggu dan silver pada perhelatan SEA Games 2022. Kemudian atlet gimnastik Tri Wahyuni juga berhasil menorehkan prestasi dengan keluar sebagai Winner of Rythmic World Championships 2023.