Sritex Ajukan Kasasi Lawan Putusan Pailit, Ini Alasannya

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |16:53 WIB
JAKARTA - Manajemen Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) resmi mengajukan kasasi untuk menghadapi putusan pailit dari pengadilan.

Sebagai catatan, Pengadilan Niaga Kota Semarang menetapkan Sritex berstatus pailit, berdasarkan putusan 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10/2024).

“Hari ini kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik, dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder,” kata manajemen dalam keterangan di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Manajemen menghormati putusan hukum yang telah terjadi. Konsolidasi internal dilakukan dengan sejumlah pihak, sehingga menghasilkan kesepakatan untuk mengambil proses hukum kasasi.

Langkah hukum ini juga disebut sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

Berita Terkait
Puluhan Ribu Eks Buruh Sritex Belum Terima Pesangon Usai Bos Jadi Tersangka 
Erick Thohir Bicara Nasib Sritex dengan Utang Rp29,8 Triliun
4 Fakta Bos Sritex, Pejabat Bank BJB hingga Eks Dirut Bank DKI Jadi Tersangka
Wamenaker Sebut Ratusan Eks Buruh Sritex Sudah Kerja Lagi di Pabrik Baru
Ternyata Bos Sritex Iwan Lukminto Pakai Uang Korupsi Rp692 Miliar untuk Bayar Utang dan Beli Tanah
Bos Sritex Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kredit, Bagaimana Nasib Pesangon Mantan Karyawan?
