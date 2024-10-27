Dibutuhkan Warga Jakarta, Pramono Siapkan Program Sarapan Gratis

JAKARTA - Pasangan cagub-cawagub nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno ‘Si Doel’ akan menyiapkan program sarapan gratis bagi warga Jakarta.

Hal itu ia sampaikan saat debat kedua Pilgub Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Minggu (27/10/2024). Pramono mengatakan akan menunjang dari Program Presiden Prabowo Subianto.

“Saya kebetulan dari keluarga yang sangat sederhana untuk itu kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu makan siang gratis, maka kami berikan sarapan gratis di pagi hari,” kata Pramono Anung.

Menurutnya, sarapan gratis di pagi hari itu sangat dibutuhkan bagi warga Jakarta.

“Karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta,” ujar dia.

Untuk kesehatan, dia mengatakan pihaknya akan memperbaiki puskesmas yang nantinya akan memberikan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, ia mengatakan akan membangun rumah sakit yang berada di kawasan Cakung.