Pramono Anung Siap Naikkan Gaji Guru Honorer Jadi Rp5 Juta

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung siap naikkan gaji guru honorer di Jakarta menjadi Rp5 juta per bulan. Hal ini ditegaskan dalam Debat ke-2 Calon Gubernur DKI Jakarta, malam ini.

"Guru honorer rata-rata gaji Rp2 juta naik jadi Rp5 juta," ucap Pramono saat menyampaikan visi misinya dalam debat, Minggu (27/10/2024).

Selain itu, dirinya juga akan menaikan insentif pahlawan kemasyarakatan seperti RT dan RW dari Rp2 juta menjadi Rp4 juta. Lalu data wisma dari Rp500 ribu menjadi Rp1 juta.

"Kami juga akan membuka lapangan kerja 500 ribu kerja. Kemudian mengalokasikan Rp300 miliar untuk UMKM bagi para wanita," ujarnya.

Kemudian untuk mengetaskan kemiskinan, Pramono akan meneruskan Kartu Jakarta Pintar. Namun penyelesaian KJP harus selesai di 44 kecamatan di wilayah Jakarta.