HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Gubernur Jakarta, RK Bakal Konversi Motor Ojol Jadi Listrik

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |21:00 WIB
Jadi Gubernur Jakarta, RK Bakal Konversi Motor Ojol Jadi Listrik
RIDO Siap Konversi Motor Driver Ojol Jadi Listrik. (Foto: Okezone..com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil bakal mengkonversi motor-motor driver ojol dari BBM menjadi kendaraan listrik. Hal ini sebagai salah satu upaya menekan polusi di Jakarta.

RK akan mengatur transportasi, salah satunya adalah diluaskan Jak Lingko sehingga ada alternatif yang lebih luas.

“Konversi dari BBM ke motor atau kendaraan listrik kita insentif kan ojol ojol yang satu juta seliweran akan kita beri insentif mengubah mesin BBM ke motor listrik," ujarnya dalam Debat Ketiga di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024).

“Kemudian kita kampanyekan energi solar bangunan Jakarta banyak sekali. Energi terbarukan dan kita akan melakukan satu inovasi yaitu climate budget, anggaran Pemprov Jakarta akan dibikin inovatif setiap sen-nya bisa ditracking untuk mengurangi karbon ujung-ujungnya mengurangi polusi di Jakarta,” pungkasnya.

Selain itu, RIDO juga berkomitmen untuk menurunkan suhu di Jakarta hingga 2 derajat Celcius. Salah satunya, dengan komitmen Jakarta hijau dengan penanaman pohon sebanyak 3 juta pohon.

Mulanya, RK mendapatkan pertanyaan tentang komitmen jika terpilih menjadi Gubernur untuk menurunkan emisi. Dia pun mengatakan bahwa ketidakadilan tata ruang yang merupakan warisan masa lalu salah satu penyebabnya.

1 2
