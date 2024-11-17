Singgung si Kaya dan si Miskin, Pramono: Jakarta Bukan Hanya Tentang SCBD-Menteng

Pramono Ungkap Disparitas Antara si Kaya dan Miskin di Jakarta Tinggi. (Foto: okezone.com/MPI)

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Nomor urut tiga, Pramono Anung tetap mempertahankan kampung-kampung di Jakarta tapi menghilangkan kekumuhannya.

Hal ini sebagai bagian dari visi misi, khususnya terkait tata Kota Jakarta, yang akan dikerjakan apabila mendapatkan amanah memimpin Jakarta lima tahun mendatang.

Pramono menyampaikan, Jakarta bukan hanya tentang SCBD, Sudirman, Menteng atau Gatot Soebroto. Tapi ada daerah lainnya yang perlu juga menjadi perhatian.

"Selama hampir 2,5 bulan saya dan bang Doel berkeliling di Jakarta, kami mendapatkan 445 RW kampung kumuh. Di sinilah yang menampakan perbedaan atau disparitas kaya dan miskin yang begitu mencolok di Jakarta," kata Pramono dalam debat ketiga Pilkada Jakarta 2024, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/11/2024).

Pramono menyampaikan bahwa dirinya bersama Bang Doel telah berkeliling ke Kampung Tanah Tinggi, Kampung Bayam, Kampung Apung, hingga Tambora. Di setiap kampung-kampung ini, dia mendapatkan atau menemukan sejumlah persoalan yang dirasakan warga.