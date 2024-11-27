Segini Harta Kekayaan Pramono Anung yang Unggul di Hasil Quick Count Pilkada Jakarta 2024

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut 3 yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung tercatat unggul dalam hasil hitung cepat (quick count) Pilkada DKI Jakarta 2024.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno memimpin dengan perolehan suara 50,13%. Data Charta Politika ini dihimpun hingga pukul 17.45 WIB, dengan tingkat suara masuk mencapai 99,25%.

Di tengah momentum politik tersebut, menarik untuk mengetahui lagi laporan harta kekayaan yang dilaporkannya ke LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Berdasarkan data LHKPN untuk tahun 2023, Pramono Anung memiliki total kekayaan sebesar Rp104.285.030.477. Kekayaan ini terdiri dari berbagai aset, termasuk tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas.

1. Tanah dan Bangunan: Rp35.427.059.686

Pramono Anung memiliki sejumlah properti strategis yang tersebar di berbagai daerah, di antaranya:

Bogor: Tanah dan bangunan seluas 300 m²/240 m² senilai Rp1,07 miliar.

Jakarta Selatan: Tanah dan bangunan seluas 2.260 m²/1.200 m² senilai Rp24,2 miliar.

Buleleng, Bali: Tanah seluas 21.400 m² senilai Rp3 miliar.

Bekasi: Dua properti dengan total nilai Rp3,42 miliar.

2. Alat Transportasi dan Mesin: Rp1.385.000.000

Mini Cooper Sedan 2007 senilai Rp200 juta.

Mitsubishi Outlander 2013 senilai Rp85 juta.

Toyota Alphard 2023 senilai Rp1,1 miliar.

3. Harta Bergerak Lainnya: Rp19.135.000.000