Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Pramono Anung yang Unggul di Hasil Quick Count Pilkada Jakarta 2024

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |19:06 WIB
Segini Harta Kekayaan Pramono Anung yang Unggul di Hasil Quick Count Pilkada Jakarta 2024
Segini Harta Kekayaan Pramono Anung yang Unggul Hasil Quick Count Pilkada Jakarta. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut 3 yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung tercatat unggul dalam hasil hitung cepat (quick count) Pilkada DKI Jakarta 2024.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno memimpin dengan perolehan suara 50,13%. Data Charta Politika ini dihimpun hingga pukul 17.45 WIB, dengan tingkat suara masuk mencapai 99,25%.

Di tengah momentum politik tersebut, menarik untuk mengetahui lagi laporan harta kekayaan yang dilaporkannya ke LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Berdasarkan data LHKPN untuk tahun 2023, Pramono Anung memiliki total kekayaan sebesar Rp104.285.030.477. Kekayaan ini terdiri dari berbagai aset, termasuk tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas.

1. Tanah dan Bangunan: Rp35.427.059.686

Pramono Anung memiliki sejumlah properti strategis yang tersebar di berbagai daerah, di antaranya:

Bogor: Tanah dan bangunan seluas 300 m²/240 m² senilai Rp1,07 miliar.

Jakarta Selatan: Tanah dan bangunan seluas 2.260 m²/1.200 m² senilai Rp24,2 miliar.

Buleleng, Bali: Tanah seluas 21.400 m² senilai Rp3 miliar.

Bekasi: Dua properti dengan total nilai Rp3,42 miliar.

2. Alat Transportasi dan Mesin: Rp1.385.000.000

Mini Cooper Sedan 2007 senilai Rp200 juta.

Mitsubishi Outlander 2013 senilai Rp85 juta.

Toyota Alphard 2023 senilai Rp1,1 miliar.

3. Harta Bergerak Lainnya: Rp19.135.000.000

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/320/3090301/segini-gaji-gubernur-jakarta-kursi-yang-diperebutkan-pramono-anung-vs-ridwan-kamil-HALeKWL3CU.jpg
Segini Gaji Gubernur Jakarta, Kursi yang Diperebutkan Pramono Anung vs Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/320/3087974/ridwan-kamil-ibu-ibu-jakarta-ingin-hidup-lebih-murah-dan-mudah-jvkbUFIxDR.jpg
Ridwan Kamil: Ibu-Ibu Jakarta Ingin Hidup Lebih Murah dan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/320/3087968/4-jurus-ridwan-kamil-atasi-macet-jakarta-R6hMyMsglK.jpg
4 Jurus Ridwan Kamil Atasi Kemacetan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/320/3086788/jadi-gubernur-jakarta-rk-bakal-konversi-motor-ojol-jadi-listrik-J2vN26e7hf.jfif
Jadi Gubernur Jakarta, RK Bakal Konversi Motor Ojol Jadi Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/320/3086774/singgung-si-kaya-dan-si-miskin-pramono-jakarta-bukan-hanya-tentang-scbd-menteng-NuVVGclShK.jfif
Singgung si Kaya dan si Miskin, Pramono: Jakarta Bukan Hanya Tentang SCBD-Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/470/3086773/rk-ungkap-kekumuhan-ekstrem-jakarta-mirip-pengungsian-KJhOn1KwMQ.jfif
RK Ungkap Kekumuhan Ekstrem Jakarta Mirip Pengungsian
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement