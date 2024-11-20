Ridwan Kamil: Ibu-Ibu Jakarta Ingin Hidup Lebih Murah dan Mudah

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengungkapkan warga Jakarta terutama ibu-ibu mendambakan hidup yang lebih murah dan lebih mudah.

"Berdasarkan dari hasil blusukan, secara singkat sejatinya ibu-ibu itu keinginannya dua, yakni mereka ingin hidupnya lebih murah dan lebih mudah," kata Ridwan Kamil, Rabu (20/11/2024).

Secara lebih spesifik, Ridwan Kamil menjelaskan ibu-ibu di Jakarta berharap pemerintah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas.

"Program ini sudah direncanakan, dan pasti direalisasikan. Karena ini banyak harapan warga Jakarta," tegasnya.

Tak hanya soal pendidikan, keinginan lain yang sering disampaikan ibu-ibu adalah ruang bermain untuk anak. Hal ini, kata Ridwan Kamil, diutarakan baik oleh warga di kawasan elit Pantai Indah Kapuk (PIK) maupun warga di daerah padat seperti Tambora. "Ini rata-rata curhat ibu-ibu. Tolong Kang Emil kalau jadi pemimpin bikinkan taman bermain ruang hijau," ungkapnya.

Untuk mewujudkan ruang bermain tersebut, Ridwan Kamil berencana membuat peraturan gubernur yang memungkinkan pemerintah daerah meminjam lahan pribadi atau perusahaan swasta untuk dijadikan taman bermain. Ia memberikan contoh yang diterapkan di Kembangan, di mana warga memanfaatkan lahan perusahaan swasta untuk urban farming.

"Kalau lahannya sempit di kampung, saya sudah lakukan di Jawa Barat, saya beli rumah dan kemudian dibongkar untuk dijadikan taman bermain, bisa ada micro library, ada tempat nongkrong, les main gitar, dan sebagainya," jelasnya.