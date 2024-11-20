Ridwan Kamil Siapkan Kredit Mesra Tanpa Agunan, UMKM Terbebas Pinjol dan Rentenir

JAKARTA - Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menyiapkan program Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Kredit Mesra) yang telah diinisiasi di Jawa Barat. Menurutnya kebijakan tersebut bisa direplikasi di Jakarta dan memerdekakan kelompok ekonomi lemah dari jeratan rentenir.

Kang Emil optimis program kredit tanpa agunan ini bisa membalikkan kehidupan golongan rentan menjadi sejahtera.

BACA JUGA: 4 Jurus Ridwan Kamil Atasi Macet Jakarta

“Lebih dari 90% usaha di Jakarta itu UMKM dan semangat entrepreneurship di Jakarta ini tinggi sekali. Setiap kali blusukan, saya tanya siapa yang mau usaha, yang antusias angkat tangan itu banyak banget. Jadi mengurus usaha-usaha kecil ini menjadi paling solutif untuk mengangkat harkat martabat warga Jakarta,” ujar Ridwan Kamil dalam acara Mata Najwa-Dialog Pilkada, Rabu (20/11/2024).

“Kredit Mesra ini menyasar terutama yang unbankable, mereka yang saking kecilnya enggak punya aset untuk dijadikan agunan. Perbankan kita tidak bisa memberi pinjaman ke kelompok ini, sehingga mereka lari ke pinjol. Kenapa? Karena pinjol dan rentenir keliling tidak mensyaratkan agunan, tapi bunganya ampun-ampun sampai puluhan persen,” paparnya.

BACA JUGA: Ridwan Kamil Undang Jokowi Hadiri Kampanye Akbar Pasangan RIDO

Kredit mesra merupakan skema pinjaman produktif yang disalurkan pihak lembaga keuangan ke sebuah kelompok, tanpa mensyaratkan agunan. Pengalaman di Jawa Barat menunjukkan para peminjam disiplin mengangsur dengan tingkat non-performing loan (NPL) yang nyaris nihil. Kuncinya ada di bonding antar anggota di kelompok tersebut, kata Ridwan Kamil.