Soal Keruwetan Pemukiman dan Transportasi Publik di Jakarta, Ini Solusi yang Ditawarkan Si Doel

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3, Rano Karno atau si Doel, memaparkan terobosan yang akan dibawanya bersama pasangannya.

Pria yang kerap dikenal si Doel tersebu, ingin menerapkan hunian terintergrasi transportasi publik dengan prinsip transit oriented development.

"Untuk hunian dan transit oriented development, (kami) menyediakan hunian berinterintegrasi dengan transportasi publik dengan prinsip yang dikatakan transit oriented development ini," kata Doel saat debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City, Ancol, Jakarta Utara pada Minggu (27/10/2024).

Dalam rinciannya, manajemen transportasi yang dimaksud Si Doel yakni disebut transjabodetabek. Konsep tersebut diusungnya dengan tujuan pembuatan transportasi untuk jarak 500 meter rumah, agar dapat dijangkau transportasi publik.