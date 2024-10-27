Advertisement
Bertekad Hadirkan Hunian di Pasar Tanah Abang, RIDO Ingin Anak-Anak Tinggal di Tanah Kelahiran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |20:34 WIB
Bertekad Hadirkan Hunian di Pasar Tanah Abang, RIDO Ingin Anak-Anak Tinggal di Tanah Kelahiran
Ridwan Kamil ingin bangun hunian unik di Pasar Tanah Abang untuk Gen Z. (Foto: Aldhi Candra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) bertekad akan hadirkan hunian untuk Gen Z di atas Pasar Tanah Abang.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024) malam. Kang Emil, sapaan akrabnya, menjelaskan, ide itu terbesit kala dirinya melakukan blusukan ke Pasar Tanah Abang.

"Saya menemukan data waktu saya blusukan ke Tanah Abang, masih ada Tanah Pasar Jaya yang satu lantai," tuturnya.

Atas dasar itu, Kang Emil memiliki konsep hunian di atas Pasar Tanah Abang. Dengan konsep itu, ia menilai, anak-anak di sekitar Pasar Tanah Abang bisa tetap tinggal di tanah kelahirannya.

"Sehingga kita konsepkan nanti di sana ada pasar berbentuk baru, temanya ternak misalkan, tapi di atasnya ada hunian untuk Gen Z anak-anak Tanah Abang bisa tetap tinggal di pusat kota meramaikan ekonomi Tanah Abang," terang Kang Emil.

Halaman:
1 2
