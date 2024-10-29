Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pastikan Tidak Ada PHK di Sritex, Wamenaker: Negara Tak Boleh Abai

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |14:13 WIB
Pastikan Tidak Ada PHK di Sritex, Wamenaker: Negara Tak Boleh Abai
Pekerja di Sritex (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi lokasi pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kehadiran Immanuel sebagai bentuk sikap cepat pemerintah atas putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Pria yang kerap dikenal dengan panggilan Noel itu menemui para pekerja PT Sritex, dirinya mengatakan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi para pekerja disana. Ia mengatakannya secara lantang saat kalimat terakhir dalam pidatonya di lokasi.

"Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex, " kata Noel disambut pecah tangis para pekerja, Selasa (29/10/2024).

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut PHK sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya," ujarnya dikutip dari keterangan resminya.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
