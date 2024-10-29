Ungkap Alasan Prabowo Selamatkan Sritex, Menaker: Di Awal Pemerintahan Kita Ingin Start yang Baik

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada menteri di Kabinet Merah Putih untuk menyelamatkan Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang pailit akibat tidak bisa bayar utang.

Yassierli mengungkapkan salah satu alasannya karena di awal pemerintahan Prabowo sebagai Presiden ingin memberikan awalan yang baik. Alasan lainnya karena Sritex merupakan padat karya.

"Itu salah satu tentu (padat karya). Temen-temen juga paham kita ini berada di awal pemerintahan. Tentu kita ingin starting-nya ini baik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Selain ingin memberikan awalan yang baik, kata Yassierli, untuk memberikan sinyal kepada para perusahaan bahwa pemerintah hadir.

"Dan kita ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir. Dan tidak akan membiarkan isu macam-maaem membuat ekonomi bermasalah, dan karyawan itu jadi terganggu," ujarnya.

Yassierli memastikan bahwa produksi pada Sritex masih berjalan. Dirinya juga telah meminta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emanuel Ebenezer untuk memantau langsung perkembangan di Sritex.

"Jadi mohon tidak ada isu tentang PHK ya teman-teman, kemarin kita sudah pastikan produksi masih berjalan karyawan senang dan kita optimis akan ada solusi untuk Sritex," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)