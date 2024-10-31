Advertisement
HOME FINANCE

Kelola Tantangan dan Dinamika Lingkungan Bisnis, PGN Jaga Kinerja Positif Triwulan III 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |14:13 WIB
Kelola Tantangan dan Dinamika Lingkungan Bisnis, PGN Jaga Kinerja Positif Triwulan III 2024
PGN terus menjaga kinerja operasi dan keuangan perusahaan dalam optimalisasi pemanfaatan energi ramah lingkungan gas bumi. (Foto: Dok PGN)
A
A
A

Jakarta,Okezone- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina terus menjaga kinerja operasi dan keuangan perusahaan dalam optimalisasi pemanfaatan energi ramah lingkungan gas bumi. Hal ini tercermin dalam Laporan Konsolidasian Periode Triwulan 3 – 2024. 

Sampai dengan akhir September 2024, PGN membukukan pendapatan sebesar USD 2,8 miliar atau bertumbuh sekitar 5 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Kemudian pada laba operasi dan EBITDA masing-masing diperoleh sebesar USD 415,7 juta dan USD 852,0 juta, serta laba bersih tercatat sejumlah USD 263,4 juta. 

“Dalam situasi yang menantang di 2024, kami menerapkan berbagai strategi dan inisiatif untuk menjaga penyaluran volume gas bumi dan konsistensi dalam pencapaian kinerja keuangan,” tutur Arief S. Handoko, Direktur Utama PGN.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pertamina PGN Okezone Stories
Telusuri berita finance lainnya
