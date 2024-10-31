Hary Tanoesoedibjo Ungkap Pentingnya Leadership Bagi Gen Z

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa seorang pemimpin pasti punya jiwa leadership yang kuat. Oleh karena itu, generasi muda Indonesia harus membuat pondasi tersebut.

Hary Tanoe menekankan pentingnya leadership bagi Gen Z. Menurutnya, leadership diperlukan Gen Z untuk bisa meraih sukses menjadi pemimpin di masa depan.

Jiwa leadership disebut menjadi pondasi kuat untuk seseorang memiliki karakter yang solid.

"Leadership sangat penting untuk membangun apapun. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kan nanti pasti kariernya akan meningkat. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak anak buahnya, semakin besar pentingnya leadership," kata Hary, dalam acara MNC Next-Gen Leaders "Berkarya Bersama untuk Bangsa" yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Selain leadership, Hary Tanoesoedibjo juga menyebut bahwa kemauan untuk terus belajar serta kedisiplinan wajib dimiliki para Gen Z. Generasi muda juga harus punya semangat juang yang luar biasa.

Kepada ribuan Gen Z yang merupakan karyawan MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya soft skill yang baik untuk bisa menghadapi roda kehidupan yang berubah-ubah.

(Feby Novalius)