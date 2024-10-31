Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hary Tanoe Dorong Gen Z Disiplin dan Fighting Spirit

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |20:12 WIB
Hary Tanoe Dorong Gen Z Disiplin dan Fighting Spirit
Hary Tanoe Dorong Gen Z untuk Disiplin dan Fighting Spirit. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menilai bahwa generasi muda Indonesia harus punya semangat juang yang luar biasa. Gaya hidup bermalas-malasan tentu harus diubah menjadi disiplin.

Demikian disampaikan Hary Tanoe dalam acara MNC Next-Gen Leaders "Berkarya Bersama untuk Bangsa" yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, hari ini.

Hary Tanoe mengaku menjadi anak yang gemar belajar dan membaca. Dia mengaku tak jarang belajar hingga larut malam.

Upaya ini kemudian membuahkan hasil, di mana dirinya mendapat beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri.

Selepas kuliah, dirinya pun mencoba peruntungan dengan menjalankan bisnis manajemen investasi. Di awal kariernya ini, Hary Tanoe mencoba memasarkan produknya ke beberapa client secara acak di negara Singapura.

"Saya ke Singapura bersama Ibu Liliana, saya beli buku telepon saya telepon satu-satu untuk saya minta waktu untuk presentasi. Ada yang menolak, ada yang terima. Setelah itu saya ke Hong Kong, di sini saya dapat one of the biggest asset management company in the world," kisahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176955/angela-boTj_large.jpg
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/278/3170079/mnc_digital-8t5J_large.jpg
MNC Digital (MSIN) Kantongi Persetujuan Private Placement Maksimal 10 Persen Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement