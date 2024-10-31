Hary Tanoe Dorong Gen Z Disiplin dan Fighting Spirit

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menilai bahwa generasi muda Indonesia harus punya semangat juang yang luar biasa. Gaya hidup bermalas-malasan tentu harus diubah menjadi disiplin.

Demikian disampaikan Hary Tanoe dalam acara MNC Next-Gen Leaders "Berkarya Bersama untuk Bangsa" yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, hari ini.

BACA JUGA: Hary Tanoe Bagikan Kiat Sukses untuk Gen Z

Hary Tanoe mengaku menjadi anak yang gemar belajar dan membaca. Dia mengaku tak jarang belajar hingga larut malam.

Upaya ini kemudian membuahkan hasil, di mana dirinya mendapat beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri.

Selepas kuliah, dirinya pun mencoba peruntungan dengan menjalankan bisnis manajemen investasi. Di awal kariernya ini, Hary Tanoe mencoba memasarkan produknya ke beberapa client secara acak di negara Singapura.

"Saya ke Singapura bersama Ibu Liliana, saya beli buku telepon saya telepon satu-satu untuk saya minta waktu untuk presentasi. Ada yang menolak, ada yang terima. Setelah itu saya ke Hong Kong, di sini saya dapat one of the biggest asset management company in the world," kisahnya.