Hary Tanoe Bagikan Kiat Sukses untuk Gen Z

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo membagikan kiat sukses untuk para Gen Z dalam acara MNC Next-Gen Leaders "Berkarya Bersama untuk Bangsa" di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, hari ini.

Kepada ribuan Gen Z yang merupakan karyawan MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya jiwa leadership serta soft skill yang baik untuk bisa menghadapi roda kehidupan yang berubah-ubah.

Menurutnya, kedua hal ini pondasi yang kuat untuk seseorang memiliki karakter yang solid. Di mana menurutnya ini sangat penting bagi Gen Z yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan.

"Leadership sangat penting untuk membangun apapun. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kan nanti pasti kariernya akan meningkat. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak anak buahnya, semakin besar pentingnya leadership," kata Hary, Kamis (31/10/2024).

"Hard skill penting tapi pondasinya itu soft skill. Soft skill harus kalian tanamkan, kokoh kan, dan buatlah solid. Orang kalau soft skillnya kuat, otomatis akan improvisasi memperbaiki technical skill. Di swasta, jadi entrepreneur, soft skill harus very very very strong," katanya.