Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Hary Tanoe Bagikan Kiat Sukses untuk Gen Z

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |19:23 WIB
Hary Tanoe Bagikan Kiat Sukses untuk Gen Z
Hary Tanoe Bagikan Kiat Sukses untuk Gen Z. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo membagikan kiat sukses untuk para Gen Z dalam acara MNC Next-Gen Leaders "Berkarya Bersama untuk Bangsa" di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, hari ini.

Kepada ribuan Gen Z yang merupakan karyawan MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya jiwa leadership serta soft skill yang baik untuk bisa menghadapi roda kehidupan yang berubah-ubah.

Menurutnya, kedua hal ini pondasi yang kuat untuk seseorang memiliki karakter yang solid. Di mana menurutnya ini sangat penting bagi Gen Z yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan.

"Leadership sangat penting untuk membangun apapun. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kan nanti pasti kariernya akan meningkat. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak anak buahnya, semakin besar pentingnya leadership," kata Hary, Kamis (31/10/2024).

"Hard skill penting tapi pondasinya itu soft skill. Soft skill harus kalian tanamkan, kokoh kan, dan buatlah solid. Orang kalau soft skillnya kuat, otomatis akan improvisasi memperbaiki technical skill. Di swasta, jadi entrepreneur, soft skill harus very very very strong," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176955/angela-boTj_large.jpg
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/278/3170079/mnc_digital-8t5J_large.jpg
MNC Digital (MSIN) Kantongi Persetujuan Private Placement Maksimal 10 Persen Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement