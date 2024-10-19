Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Satu Dekade MNC Bank, Hary Tanoe: Jadi Bank yang Membanggakan

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |20:52 WIB
Satu Dekade MNC Bank, Hary Tanoe: Jadi Bank yang Membanggakan
Satu Dekade MNC Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Memasuki usia satu dekade, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank berkomitmen terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

“Selamat ulang tahun, MNC Bank. Saya berharap 10 tahun ini menjadi pijakan untuk MNC Bank ke depan tumbuh lebih baik lagi dan menjadi bank yang membanggakan kita semua,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan video acara pada laman Instagram miliknya, Sabtu (19/10/2024).

Pada momen spesial ini, MNC Bank optimistis menargetkan pertumbuhan aset mencapai Rp30 triliun pada tahun 2025.

Dengan kinerja yang semakin positif seiring bertambahnya usia, MNC Bank yakin mampu mencapai target pertumbuhan aset tersebut, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja likuiditas perusahaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
