Angela Tanoesoedibjo: Gen Z Hanya Perlu Kesempatan dan Support System

JAKARTA - Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo mengaku ingin generasi muda utamanya Gen Z yang merupakan karyawan MNC Group lebih berkembang. Apalagi setelah mendapat banyak pengalaman sebagai Wakil Menteri Pariwisata di era Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, dirinya menginisiasi adanya MNC Next-Gen Leaders dengan tajuk "Berkarya Bersama untuk Bangsa" resmi digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, hari ini. Di mana MNC Next-Gen Leaders diikuti oleh ribuan karyawan MNC Group dari berbagai unit usaha.

"Poinnya adalah, ketika saya kembali ke rumah saya ini setelah 5 tahun di Kemenparekraf, satu hal yang ingin saya bawa adalah saya ingin membuat MNC Group ini memiliki kultur yang nurturing innovation. Tadi Pak Hary sempat katakan, the biggest population is Gen Z dan millennial. Lebih besar sebenarnya populasi Gen Z. So the future is yours," ungkap Angela, Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut, selama berada di Kemenparekraf untuk mengisi posisi Wakil Menteri, banyak bertemu dengan Gen Z dengan semangat yang luar biasa.

Angela mengatakan, banyak Gen Z yang memiliki ide dan inovasi kreatif sehingga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk bisa maju bersama.

"Minggu lalu saya baca artikel, banyak perusahaan yang lay off Gen Z. 6 dari 10 perusahaan itu lay off Gen Z di tahun yang sama ketika mereka nge-hire. Itu menggelitik buat saya. Soalnya 5 tahun saya di Kemenparekraf, saya tuh ketemu banyak Gen Z yang luar biasa. Inovasi mereka, passion mereka, keren banget," kata Angela.

"Dan sekarang saya di MNC Group, saya melihat kesempatan yang luar biasa. Mungkin Gen Z hanya perlu kesempatan. Mungkin Gen Z hanya perlu support system. Ini kenapa forum ini diadakan, saya ingin Gen Z yang ada di MNC, kita menjadi tren setter ke depannya. Bagaimana Gen Z bisa berkembang," lanjutnya.

Untuk diketahui, dalam MNC Next - Gen Leaders, Bos MNC Group sekaligus ayah dari Angela, Hary Tanoesoedibjo juga membagikan kiat sukses untuk para Gen Z. Pria yang kerap disapa Hary Tanoe menekankan pentingnya memiliki jiwa leadership serta soft skill yang baik untuk bisa menghadapi roda kehidupan yang berubah-ubah.