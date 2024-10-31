Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ada Hari Belanja Nasional, Industri E-Commerce Siap Ambil Cuan

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |05:26 WIB
Ada Hari Belanja Nasional, Industri E-Commerce Siap Ambil Cuan
Industri e-commerce siap cuan sambut Hari Belanja Nasional (foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Industri e-commerce siap ambil cuan pada gerlaran Hari Belanja Nasional. Sepanjang tahun 2024, para pemain e-commerce di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan TikTok Shop terus menyiapkan strategi mereka dalam mengakuisisi pengguna baru.

Industri e-commerce telah menciptakan sebuah transisi dalam kegiatan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai inovasi teknologi dan program yang dihadirkan oleh perusahaan e-commerce terus membantu memberikan pengalaman belanja yang lebih mudah dan tanpa batas.

Sebaliknya, para konsumen juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem e-commerce yang berkelanjutan. Tanpa basis pengguna yang kuat, mustahil untuk dapat menciptakan transaksi jual-beli yang menguntungkan antara pelaku usaha dengan calon konsumen.

Akan tetapi, memenuhi kepuasan dan menciptakan retensi konsumen yang loyal dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik. Perusahaan e-commerce dituntut untuk mampu berinovasi sesuai dengan perilaku dan preferensi konsumen untuk dapat memberikan pengalaman belanja online terbaik yang dipersonalisasi dari kebutuhan setiap individu.

“Terlihat bahwa para pemain e-commerce bersaing melalui teknologi dan inovasi program untuk menarik hati masyarakat," ujar Executive Director Ipsos Indonesia Andi Sukma, Kamis (31/10/2024).

Sebuah survei yang dilakukan Ipsos mengungkap pentingnya inovasi e-commerce dalam menarik perhatian konsumen. Terlebih dalam menyambut kemeriahan belanja akhir tahun, di mana euforia dan antusiasme masyarakat akan belanja online akan semakin meningkat, kepuasan konsumen menjadi faktor krusial yang harus dipersiapkan oleh para e-commerce agar mampu bersaing di momen penting ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174242/tiktok-5kOK_large.jpg
Pemerintah Bekukan Izin TikTok, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139402/buku-PX8O_large.jpg
Shopee Tutup Toko yang Jual Buku Bajakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104238/phk-VB2s_large.jpeg
Tutup Bisnis E-Commerce, Bukalapak PHK Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/622/3082547/cara-mencairkan-paylater-shopee-ke-rekening-bank-Ukce2H2ySL.jpeg
Cara Mencairkan PayLater Shopee ke Rekening Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/455/3052338/jualan-di-e-commerce-target-pasar-umkm-lebih-luas-5VzbEY4Pzm.jpg
Jualan di E-Commerce, Target Pasar UMKM Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/320/3003367/ri-bakal-punya-e-commerce-saingi-alibaba-dan-amazon-mxFpTeqG1t.jfif
RI Bakal Punya e-Commerce Saingi Alibaba dan Amazon
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement