Ada Hari Belanja Nasional, Industri E-Commerce Siap Ambil Cuan

JAKARTA – Industri e-commerce siap ambil cuan pada gerlaran Hari Belanja Nasional. Sepanjang tahun 2024, para pemain e-commerce di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan TikTok Shop terus menyiapkan strategi mereka dalam mengakuisisi pengguna baru.

Industri e-commerce telah menciptakan sebuah transisi dalam kegiatan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai inovasi teknologi dan program yang dihadirkan oleh perusahaan e-commerce terus membantu memberikan pengalaman belanja yang lebih mudah dan tanpa batas.

Sebaliknya, para konsumen juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem e-commerce yang berkelanjutan. Tanpa basis pengguna yang kuat, mustahil untuk dapat menciptakan transaksi jual-beli yang menguntungkan antara pelaku usaha dengan calon konsumen.

Akan tetapi, memenuhi kepuasan dan menciptakan retensi konsumen yang loyal dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik. Perusahaan e-commerce dituntut untuk mampu berinovasi sesuai dengan perilaku dan preferensi konsumen untuk dapat memberikan pengalaman belanja online terbaik yang dipersonalisasi dari kebutuhan setiap individu.

“Terlihat bahwa para pemain e-commerce bersaing melalui teknologi dan inovasi program untuk menarik hati masyarakat," ujar Executive Director Ipsos Indonesia Andi Sukma, Kamis (31/10/2024).

Sebuah survei yang dilakukan Ipsos mengungkap pentingnya inovasi e-commerce dalam menarik perhatian konsumen. Terlebih dalam menyambut kemeriahan belanja akhir tahun, di mana euforia dan antusiasme masyarakat akan belanja online akan semakin meningkat, kepuasan konsumen menjadi faktor krusial yang harus dipersiapkan oleh para e-commerce agar mampu bersaing di momen penting ini.