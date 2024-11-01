Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Paula Verhoeven Vs Olla Ramlan

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |19:11 WIB
Adu Kekayaan Paula Verhoeven Vs Olla Ramlan
Adu Kekayaan Paula Verhoeven vs Olla Ramlan. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Adu kekayaan Paula Verhoeven vs Olla Ramlan. Kedua nama selebritas ini menjadi perbincangan usai berita gugatan perceraian oleh Baim Wong mencuat ke publik.

Sebelumnya, Baim Wong menggugat cerai sang istri Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penyebab gugatan ini diakui oleh Baim karena adanya orang ketiga yang di dalam kehidupan pernikahannya.

Nama artis cantik Olla Ramlan ikut terseret dalam Lika-liku perceraian Baim dan Paula. Pasalnya, Olla Ramlan dianggap sebagai orang terdekat Baim Wong yang kini mengetahui cerita dibalik keretakan rumah tangga antara Baim dan Paula.

Kekayaan Paula dan Olla menjadi perhatian publik dan menarik untuk dikulik. Berikut adu kekayaan Paula Verhoeven vs Olla Ramlan yang dirangkum oleh Okezone, Jumat (1/11/2024):

Paula Verhoeven

Paula Verhoeven sudah memulai kariernya sebagai model sejak usianya masih berumur 14 tahun. Berawal dari finalis GADIS Sampul, Paula kini sudah menjadi model papan atas yang berhasil berdiri dengan jajaran model profesional lainnya.

Ketenarannya dalam dunia modelling juga menggerakan Paula untuk menjadi salah satu pendiri sekolah model bernama Supermodels Project bersama Dominique Diyose, Kelly Tandiono, dan Laura Muljadi. Supermodels Project telah bekerja sama dengan JIM-f Performing Academy dan kini telah mencapai batch 15.

Setelah menikah dengan Baim Wong, Paula semakin tenar dan memiliki akun Instagram yang kini sudah mencapai 6,9 juta followers. Hal ini membuatnya banyak menerima tawaran endorse mulai dari produk perawatan kecantikan hingga produk kebutuhan bayi dan anak.

Kekayaan Paula juga semakin ditambah dengan dirinya yang sempat aktif menjadi YouTuber bersama Baim dengan subscriber yang sudah berjumlah 21,3 juta. Dengan jumlah pengikutnya, kanal YouTube tersebut bisa menghasilkan ratusan juta rupiah per bulan, dilansir dari website Socialblade.

Paula juga melebarkan sumber penghasilannya dengan tampil di acara televisi seperti, Rumah Teka-Teki, Indonesia Giveaway, Ibu Pintar, Fashion & Beauty, dan acara lainnya.

Olla Ramlan

Tak kalah dengan Paula, Olla Ramlan sudah memulai kariernya sebagai public figure sejak lama. Nama Olla Ramlan semakin tenar melalui film yang berjudul “Suami-Suami Takut Istri The Movie” pada tahun 2008 serta berbagai sinetron dan serial web yang dibintanginya.

Olla Ramlan juga dikenal sebagai pembawa acara, hingga kini dirinya merambah ke dunia podcast yang dibuat di kanal YouTube-nya. Di kanal YouTube The Ramlans Family, mantan istri Aufar Hutapea ini telah membuat sejumlah konten yang menarik perhatian dan ditonton hingga ratusan ribu kali oleh warganet. Kanal YouTube ibu tiga anak ini terus berkembang, terutama setelah Olla meluncurkan podcast OBROL yang sering menampilkan para sahabatnya sebagai bintang tamu.

1 2
