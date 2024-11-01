Advertisement
PROPERTY

Aguan Gelontorkan Rp60 Miliar Bangun 250 Rumah Gratis di Atas Tanah Maruarar Sirait

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |14:47 WIB
Aguan Gelontorkan Rp60 Miliar Bangun 250 Rumah Gratis di Atas Tanah Maruarar Sirait
Aguan Gelontorkan Dana (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan mengaku gelontorkan uang sebesar Rp60 miliar dalam Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat, yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Aguan mengatakan dana tersebut rencananya akan dibangun sebanyak 250 unit rumah susun yang berdiri diatas lahan milik Menteri PKP, Maruarar Sirait di Tangerang, Banten. Proyek tersebut juga sekaligus pelaksanaan program CSR perusahaan untuk menyediakan rumah gratis bagi masyarakat.

"Itu dananya dari perusahaan, dari PIK, kita siapkan dana CSR, untuk semua dana sekitar Rp60 miliar, kita sisihkan setiap tahun," ujarnya saat groundbreaking Rusun di Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

Peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis bagi MBR tersebut dilaksanakan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten di atas lahan seluas 2,5 Hektar (Ha).

Menteri Maruarar (Ara) mengatakan, tanah tersebut merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses yang sebagian merupakan milik Menteri Ara. "Jadi tanahnya ini sebagian punya Pak Menteri, sebagian punya perusahaan. Sebagai Menteri harus memberi contoh gotong royong," kata Menteri Ara.

