Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kadin Undang 80 Dubes dan Negara Sahabat Bahas Kemudahan Investasi RI

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |06:38 WIB
Kadin Undang 80 Dubes dan Negara Sahabat Bahas Kemudahan Investasi RI
Kadin undang 80 dubes dan negara sahabat bahas kemudahan investasi di Indonesia (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengundang 80 duta besar dan negara sahabat pada reception dinner di Hotel Indonesia Kempinski, pada Jumat malam (1/11/2024). Dalam acara tersebut, Kadin membahas soal kemudahan investasi yang bertemakan Strengtening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan acara Reception Dinner ini menjadi agenda pertama sejak pemerintahan Presiden Prabowo. Anindya menyebut gelaran acara tersebut menjadi penting khususnya dalam memperkuat hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain.

"Jadi saya lihat hal-hal seperti ini pentingnya apa buat Indonesia? Satu, tentunya bisa membawa mudah-mudahan investasi ke Indonesia yang sangat dibutuhkan atau FDI (Foreign Direct Investment) bisa disebut," tegas Anindya saat sesi jumpa pers selepas acara.

Anindya melanjutkan, perhelatan pertemuan dengan duta besar dan negara sahabat itu, juga berpotensi membuka pasar melalui pencarian mitra dagang yang lebih intens dan harmonis. Selain itu, dia mengatakan pertemuan tersebut dapat membuka peluang industrialisasi Indonesia terutama dari sisi ekspor.

"Saya rasa penting juga untuk sama-sama mengedepankan industrialisasi yang berbasis ekspor tadi tapi juga di industri yang penuh dengan transformasi. Jadi semua itu dimulai dengan hubungan baik dengan negara-negara tersebut dan ini dimulai dengan acara-acara seperti ini," tutur Anindya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176888/clarissa_tanoesoedibjo-v40Z_large.jpg
Kadin Latih 500 UMKM Go Digital, Gandeng Google dan YouTube 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176866/clarissa_tanoesoedibjo-StuX_large.jpg
Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo: Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Transformasi Digital UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175813/ketum_kadin_anindya-I6pE_large.jpg
Kadin Minta Pengusaha Manfaatkan Likuiditas Pasar untuk Tarik Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173949/kadin_indonesia-PMuV_large.JPG
Kadin Minta Perbaikan Kinerja Dapur MBG Usai Kasus Keracunan Massal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173175/ketum_kadin_anindya-IQRn_large.jpg
Ketum Kadin Ajak Generasi Muda Jadi Motor Penggerak Ekonomi RI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172407/ri_kanada-laiV_large.jpg
RI-Kanada Resmi Teken ICA-CEPA, Perkuat Perdagangan hingga Investasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement