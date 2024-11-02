Kadin Undang 80 Dubes dan Negara Sahabat Bahas Kemudahan Investasi RI

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengundang 80 duta besar dan negara sahabat pada reception dinner di Hotel Indonesia Kempinski, pada Jumat malam (1/11/2024). Dalam acara tersebut, Kadin membahas soal kemudahan investasi yang bertemakan Strengtening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan acara Reception Dinner ini menjadi agenda pertama sejak pemerintahan Presiden Prabowo. Anindya menyebut gelaran acara tersebut menjadi penting khususnya dalam memperkuat hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain.

"Jadi saya lihat hal-hal seperti ini pentingnya apa buat Indonesia? Satu, tentunya bisa membawa mudah-mudahan investasi ke Indonesia yang sangat dibutuhkan atau FDI (Foreign Direct Investment) bisa disebut," tegas Anindya saat sesi jumpa pers selepas acara.

Anindya melanjutkan, perhelatan pertemuan dengan duta besar dan negara sahabat itu, juga berpotensi membuka pasar melalui pencarian mitra dagang yang lebih intens dan harmonis. Selain itu, dia mengatakan pertemuan tersebut dapat membuka peluang industrialisasi Indonesia terutama dari sisi ekspor.

"Saya rasa penting juga untuk sama-sama mengedepankan industrialisasi yang berbasis ekspor tadi tapi juga di industri yang penuh dengan transformasi. Jadi semua itu dimulai dengan hubungan baik dengan negara-negara tersebut dan ini dimulai dengan acara-acara seperti ini," tutur Anindya.